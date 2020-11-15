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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается - Минобороны РФ

18:50 15.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей территории, продолжается обмен телами погибших в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В соответствии с достигнутыми договоренностями, в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха", - добавили в российском военном ведомстве.

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