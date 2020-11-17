США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уведомила Конгресс и зарубежных партнеров о сокращении к январю 2021 года американского воинского контингента в Афганистане и Ираке. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер.

"Утром я провел беседы как с руководством Конгресса США, так и с нашими союзниками, зарубежными партнерами, чтобы ознакомить их с нашими планами", - сказал Миллер журналистам в Пентагоне. "<...> Один из моих разговоров был с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, другой - с президентом Афганистана Ашрафом Гани", - уточнил он.

"К 15 января 2021 года наш контингент в Афганистане будет составлять 2,5 тыс. военных, наш контингент в Ираке к этому дню также будет равен 2,5 тыс. военных", - сказал Миллер.

