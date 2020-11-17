0
0
3
НОВОСТИ

США уведомили зарубежных партнеров о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане

23:00 17.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уведомила Конгресс и зарубежных партнеров о сокращении к январю 2021 года американского воинского контингента в Афганистане и Ираке. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер.

"Утром я провел беседы как с руководством Конгресса США, так и с нашими союзниками, зарубежными партнерами, чтобы ознакомить их с нашими планами", - сказал Миллер журналистам в Пентагоне. "<...> Один из моих разговоров был с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, другой - с президентом Афганистана Ашрафом Гани", - уточнил он.

"К 15 января 2021 года наш контингент в Афганистане будет составлять 2,5 тыс. военных, наш контингент в Ираке к этому дню также будет равен 2,5 тыс. военных", - сказал Миллер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 17.11.2020
Песков о графике работы Путина: Он может позвонить и в час, и в два ночи...
0
164
21:15 17.11.2020
Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
0
242
21:00 17.11.2020
США и Франция "были в материале, всегда искали пути решения" карабахского вопроса - Путин
0
217
20:32 17.11.2020
Путин сделал заявление по текущему статусу Нагорного Карабаха
0
294
20:00 17.11.2020
Российские космонавты заделали трещину в модуле МКС "Звезда"
0
273
19:25 17.11.2020
У Виктюка играли свои лучшие роли все ведущие актрисы советского театра - Заславский
0
303
19:10 17.11.2020
Росстат зафиксировал спад промпроизводства до 5,9% в годовом выражении в октябре
0
285
18:35 17.11.2020
В WADA подвергли критике американский "Акт Родченкова"
0
352
17:40 17.11.2020
Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни
0
417
17:12 17.11.2020
В Челябинске при взрыве на заводе погиб человек
0
388

Возврат к списку