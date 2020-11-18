Журналисты Таиланда попросили у властей бронижилеты для освещения акций протеста
08:10 18.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Клуба иностранных журналистов Таиланда обратилась к властям страны с просьбой разрешить корреспондентам использовать бронежилеты при освещении акций протеста. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении организации.
Обращение было распространено после того, как в центре неотложной медицинской помощи Эраван уточнили, что в результате произошедших накануне столкновений возле парламента Таиланда пострадали 55 человек, в том числе некоторые получили огнестрельные ранения. "Более серьезную обеспокоенность вызывают сообщения о том, что некоторым демонстрантам потребовалась помощь из-за полученных огнестрельных ранений после столкновения между роялистами и протестующими", - отметили в организации, призвав журналистов соблюдать меры предосторожности. "Мы подтверждаем наш призыв легализовать использование бронежилетов корреспондентами и фельдшерами, которым необходимо работать в зонах конфликта, где есть риск [получения] огнестрельного ранения", - подчеркнули в сообществе.
На данный момент в Таиланде владение и использование бронежилетов является нелегальным. "Мы также призываем правительство и силы безопасности проявлять сдержанность в отношении безоружных протестующих, а также признать, что работающие на местах представители СМИ осуществляют свою деятельность в чрезвычайно сложных и опасных условиях", - отмечается в заявлении. Накануне стражи порядка около 10 раз применяли водометы. Полицейские использовали воду со слезоточивым газом, в результате многие люди жаловались на жжение в глазах и носоглотке.
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