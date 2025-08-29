Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 га — МЧС РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь пожара, возникшего после падения обломков БПЛА на территории Геленджикского лесничества, увеличилась до 41,5 га. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 41,5 га», — сообщили в министерстве.