НОВОСТИ

На Украине сократили отопительный сезон на месяц

16:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отопительный сезон на Украине сокращен на один месяц. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Абзац третий <…> дополнить словам и цифрами „с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года“, — говорится в документе. Таким образом, отопительный сезон на Украине сокращается на один месяц. Обычно отопление в стране включали 15 октября и отключали 15 апреля.

