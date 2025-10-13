Завершить украинский конфликт оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке — Трамп
16:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп прежде полагал, что завершить украинский конфликт будет легче, чем добиться соглашения об урегулировании в секторе Газа.
«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — сказал хозяин Белого дома во время выступления в Кнессете (израильский парламент), трансляция которого идет на YouTube-канале пресс-службы правительства Израиля.
