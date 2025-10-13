0
0
201
НОВОСТИ

Завершить украинский конфликт оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке — Трамп

16:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп прежде полагал, что завершить украинский конфликт будет легче, чем добиться соглашения об урегулировании в секторе Газа.

«Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем», — сказал хозяин Белого дома во время выступления в Кнессете (израильский парламент), трансляция которого идет на YouTube-канале пресс-службы правительства Израиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 13.10.2025
Точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена — Безуглая
0
1
17:32 13.10.2025
Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
0
92
17:12 13.10.2025
В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ
0
140
17:00 13.10.2025
Украина не выживет без гигантского потока американского оружия — Рютте
0
168
16:34 13.10.2025
Собянин: Митинский дворец бракосочетания станет частью теплых семейных историй
0
177
16:12 13.10.2025
Около 130 судов оказались заблокированы из-за забастовки моряков в Бельгии
0
199
16:00 13.10.2025
На Украине сократили отопительный сезон на месяц
0
241
15:32 13.10.2025
НАТО не должна сбивать самолеты РФ в своем пространстве без крайней необходимости — Рютте
0
247
15:12 13.10.2025
Запуск «Томагавков» потребует участия США, это может плохо кончиться — Песков
0
286
15:00 13.10.2025
ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 500 человек
0
279

Возврат к списку