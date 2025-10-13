Собянин: Митинский дворец бракосочетания станет частью теплых семейных историй

16:34

В московском районе Митино открыт новый Дворец бракосочетания. По словам мэра столицы Сергея Собянина, жители муниципалитета не раз просили построить здесь дворец с учетом того, что район очень большой, удаленный от центра мегаполиса, но в нем очень много молодежи. «Поэтому дворец будет востребован», - заявил градоначальник.

За несколько лет в Москве были реконструированы почти все дворцы бракосочетания. Кроме того, в городе открыты около 40 «адресов счастья», где проводятся выездные торжественные церемонии. Как отметил мэр, регистрация брака проводится в 11 дворцах бракосочетания, почти на 40 площадках для выездных регистраций и в 139 центрах госуслуг.

Новый дворец бракосочетания будет работать на Дубравная улице дом 48а. Площадь здания - более 2900 кв м. Там можно будет проводить более 8000 церемоний заключения брака в год. Также там планируют чествовать юбиляров супружеской жизни, а также проводить церемонии имянаречения новорожденных. Гостей ждут два зала — Белый и Зеркальный, в каждый из которых можно пригласить до 50 гостей. Интересным архитектурным решением во дворце стала воздушная мраморная лестница, которая соединяет первый и второй этажи. В здании безбарьерная среда для маломобильных граждан, там есть два лифта для подъема на второй этаж, пандус и специальная навигация.

В 2024 году в Москве было составлено 84 166 записей о заключении брака — более 62% церемоний прошли в торжественной обстановке. Около 75% молодоженов выбирают для заключения брака дворцы бракосочетания, а примерно 25% — одну из площадок проекта «Новые адреса счастья». Самыми популярными из них в нынешнем году оказались ресторан Birds на 84-м этаже башни «ОКО» в «Москва-Сити», гостиница «Националь» на Моховой улице и особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке.