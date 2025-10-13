0
НОВОСТИ

Израиль депортирует более 150 палестинцев — Reuters

14:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен выдворить 154 освобожденных палестинских заключенных за пределы израильских и палестинских территорий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из числа чиновников, участвующих в операции.

«Израиль депортирует 154 освобожденных палестинских заключенных за пределы израильских и палестинских территорий», — пишет агентство.

