Израиль депортирует более 150 палестинцев — Reuters

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль намерен выдворить 154 освобожденных палестинских заключенных за пределы израильских и палестинских территорий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из числа чиновников, участвующих в операции.

