НАТО не должна сбивать самолеты РФ в своем пространстве без крайней необходимости — Рютте

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты стран альянса должны пытаться сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве только «если они представляют угрозу», в остальных случаях их нужно «вежливо проводить» из воздушного пространства блока.

«Мы не должны сбивать российские самолеты только потому, что они зашли в наше воздушное пространство. Мы должны действовать пропорционально. Если этот самолет представляет угрозу, мы должны его сбить, но если он не представляет угрозу, мы должны вежливо проводить его обратно», — заявил Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

Отвечая на вопросы депутатов из прибалтийских стран, которые призывали НАТО атаковать российские самолеты, он выразил мнение, что НАТО якобы «неизмеримо сильнее России» в плане своей армии и ВВС, поэтому она должна «действовать пропорционально».