20 человек пострадали в столкновении двух поездов в Словакии — агентство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По его данным, железнодорожная авария произошла в Кошицком крае на востоке республики. На месте работают спасательные службы.