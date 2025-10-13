0
НОВОСТИ

20 человек пострадали в столкновении двух поездов в Словакии — агентство

14:12 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По его данным, железнодорожная авария произошла в Кошицком крае на востоке республики. На месте работают спасательные службы.

Возврат к списку