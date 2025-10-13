Запуск «Томагавков» потребует участия США, это может плохо кончиться — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск ракет «Томагавк» потребует участия американских специалистов, поэтому возможная поставка этих ракет Киеву может плохо кончиться, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как „Томагавк“] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу уточнить пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки такого оружия могут «плохо кончиться» для всех.

«Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — заметил Песков.