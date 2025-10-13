0
НОВОСТИ

Премию по экономике памяти Нобеля вручат за объяснение инновационного экономического роста

14:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Об этом сообщил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук.

Лауреатов отметили премией «за объяснение инновационного экономического роста». Половина премии присуждена Мокиру «за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а другая половина — совместно Агьону и Хауиту «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения», говорится в мотивировочной части решения комитета.

