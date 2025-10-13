0
0
0
НОВОСТИ

Около 130 судов оказались заблокированы из-за забастовки моряков в Бельгии

16:12 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лоцманы около 130 бельгийских судов участвуют в забастовке против сокращения пенсий, отказавшись идти в места назначения. Об этом сообщает агентство Belga.

По его информации, 84 судна находятся в Северном море и еще около 40 судов стоят в портах Антверпена, Зебрюгге и Гента. Забастовка началась 5 октября после того, как Профессиональная ассоциация лоцманов Бельгии (BvL) обвинила двух министров бельгийского региона Фландрия в отказе соблюдать соглашение о пенсиях с моряками.

«Спустя 4 месяца интенсивного сотрудничества <…> 30 сентября правительство внезапно отказалось завершить необходимые приготовления. Подобное наплевательское отношение является прямым нарушением ранее заключенного соглашения», — сказано в сообщении ассоциации.

14 октября в Бельгии ожидается общенациональная забастовка под эгидой бельгийских профсоюзов в знак протеста против мер экономии. Она вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12352
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12694
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11990
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12318
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12315
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12310
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12155
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12358
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12229
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12035

Возврат к списку