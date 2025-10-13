Около 130 судов оказались заблокированы из-за забастовки моряков в Бельгии
16:12 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лоцманы около 130 бельгийских судов участвуют в забастовке против сокращения пенсий, отказавшись идти в места назначения. Об этом сообщает агентство Belga.
По его информации, 84 судна находятся в Северном море и еще около 40 судов стоят в портах Антверпена, Зебрюгге и Гента. Забастовка началась 5 октября после того, как Профессиональная ассоциация лоцманов Бельгии (BvL) обвинила двух министров бельгийского региона Фландрия в отказе соблюдать соглашение о пенсиях с моряками.
«Спустя 4 месяца интенсивного сотрудничества <…> 30 сентября правительство внезапно отказалось завершить необходимые приготовления. Подобное наплевательское отношение является прямым нарушением ранее заключенного соглашения», — сказано в сообщении ассоциации.
14 октября в Бельгии ожидается общенациональная забастовка под эгидой бельгийских профсоюзов в знак протеста против мер экономии. Она вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать