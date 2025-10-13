Около 130 судов оказались заблокированы из-за забастовки моряков в Бельгии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лоцманы около 130 бельгийских судов участвуют в забастовке против сокращения пенсий, отказавшись идти в места назначения. Об этом сообщает агентство Belga.

По его информации, 84 судна находятся в Северном море и еще около 40 судов стоят в портах Антверпена, Зебрюгге и Гента. Забастовка началась 5 октября после того, как Профессиональная ассоциация лоцманов Бельгии (BvL) обвинила двух министров бельгийского региона Фландрия в отказе соблюдать соглашение о пенсиях с моряками.

«Спустя 4 месяца интенсивного сотрудничества <…> 30 сентября правительство внезапно отказалось завершить необходимые приготовления. Подобное наплевательское отношение является прямым нарушением ранее заключенного соглашения», — сказано в сообщении ассоциации.

14 октября в Бельгии ожидается общенациональная забастовка под эгидой бельгийских профсоюзов в знак протеста против мер экономии. Она вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.