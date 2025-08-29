Смертность от холеры выросла в мире в июле на 14% по сравнению с июнем — ВОЗ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 67,7 тыс. случаев заболевания холерой зарегистрировали в мире в июле, 624 человека умерли. По сравнению с июнем заболеваемость выросла на 2%, а смертность — на 14%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В июле 2025 года (с 27 по 30 эпидемиологическую неделю) из 18 стран, территорий и областей двух регионов в ВОЗ поступили сообщения о 67 705 новых случаях холеры и/или острой водянистой диареи, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ. В июле в мире было зарегистрировано 624 летальных исхода, связанных с холерой, что «представляет собой рост на 2% по сравнению с июнем».

Наибольшее число заболевших пришлось на регион Восточного Средиземноморья (47 652 случая в 4 странах), за которым следует Африканский регион (20 053 в 14 странах).

В 2025 году 31 государство сообщило о вспышках холеры или острой водянистой диареи, заболели 382 718 человек, в 4 478 случаях болезнь привела к смерти.

С 1 января по 27 июля в Афганистане было выявлено более 89,8 тыс. случаев холеры, в Южном Судане — более 70,5 тыс., Йемене — более 58 тыс., Судане — более 45,2 тыс., Демократической Республике Конго (ДРК) — более 42,7 тыс., Анголе — более 27,6 тыс., Пакистане — более 12,3 тыс. За этот период 1 212 летальных исхода было зарегистрировано в ДРК. В Южном Судане от холеры умерли 1 173 человека, Анголе — 773, Судане — 722, Йемене — 163, Нигерии — 113.