0
0
87
НОВОСТИ

Визит Путина в Китай станет манифестом в защиту мира — посол КНР в РФ

11:05 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений и манифестом в защиту мира. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью, опубликованном в новом номере журнала «Евразимут».

«Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов, важная возможность извлечь уроки из прошлого и создать лучшее будущее, что имеет далеко идущее значение. Данное событие обязательно станет важной вехой в анналах двусторонних отношений», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 29.08.2025
США могут поставить ракеты ERAM на Украину до конца года — CNN
0
50
11:20 29.08.2025
Трамп сократит зарубежную помощь еще на $5 млрд, в том числе поддержку Киева — NYP
0
85
11:00 29.08.2025
Смертность от холеры выросла в мире в июле на 14% по сравнению с июнем — ВОЗ
0
124
10:32 29.08.2025
Вклад ЕС в «гарантии безопасности» — это отправка войск и поддержка ВПК Киева — Каллас
0
175
10:20 29.08.2025
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 га — МЧС РФ
0
175
10:05 29.08.2025
Медведь напал на человека в Приморье, пострадавший госпитализирован
0
204
10:00 29.08.2025
Китай и Россия внесут еще больший вклад в прогресс человечества — МИД КНР
0
205
09:32 29.08.2025
Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны — Politico
0
249
09:20 29.08.2025
В Афганистане более 23 тыс. террористов, Кабул активно борется с ними — Шойгу
0
242
09:05 29.08.2025
Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
0
291

Возврат к списку