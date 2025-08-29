Вклад ЕС в «гарантии безопасности» — это отправка войск и поддержка ВПК Киева — Каллас

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает своим вкладом в «гарантии безопасности» для Украины тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

«Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», — заявила она. По ее словам министры «рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС», чтобы они были готовы к продолжению милитаризации Украины в случае заключения мира.