Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский композитор Родион Щедрин умер в возрасте 92 лет, это произошло в ночь на 29 августа. Об этом сообщил Мариинский театр.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в «ВКонтакте».