0
0
26
НОВОСТИ

Китай и Россия внесут еще больший вклад в прогресс человечества — МИД КНР

10:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия поддерживают друг с другом самые стабильные стратегические связи и будут вносить еще больший вклад в прогресс всего человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«В нынешнем неспокойном и претерпевающем изменения мире китайско-российские отношения — самые стабильные, зрелые и стратегически значимые связи, поддерживаемые между крупными державами, — подчеркнул он на пресс-конференции. — Китай и Россия будут придерживаться правильной исторической точки зрения на Вторую мировую войну, защищать достижения победы, продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, вносить еще больший вклад в прогресс человечества».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 29.08.2025
Медведь напал на человека в Приморье, пострадавший госпитализирован
0
38
09:32 29.08.2025
Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны — Politico
0
126
09:20 29.08.2025
В Афганистане более 23 тыс. террористов, Кабул активно борется с ними — Шойгу
0
136
09:05 29.08.2025
Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
0
175
09:00 29.08.2025
За ночь над регионами России сбито 54 украинских БПЛА
0
164
23:10 28.08.2025
Госдеп США одобрил продажу Украине за европейские деньки 3 тыс ракет ERAM
0
632
21:30 28.08.2025
Мерц считает, что встреча Путина и Зеленского не состоится
0
680
20:45 28.08.2025
Президент США собирается выступить с трибуны Генассамблеи ООН
0
705
19:45 28.08.2025
Британия, ФРГ и Франция решили начать процесс восстановления своих санкций против Ирана
0
711
19:25 28.08.2025
Командира ВСУ, ответственного за удары по нефтепроводу «Дружба», Сикорский пригласил в Польшу на отдых
0
765

Возврат к списку