Китай и Россия внесут еще больший вклад в прогресс человечества — МИД КНР

Китай и Россия поддерживают друг с другом самые стабильные стратегические связи и будут вносить еще больший вклад в прогресс всего человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«В нынешнем неспокойном и претерпевающем изменения мире китайско-российские отношения — самые стабильные, зрелые и стратегически значимые связи, поддерживаемые между крупными державами, — подчеркнул он на пресс-конференции. — Китай и Россия будут придерживаться правильной исторической точки зрения на Вторую мировую войну, защищать достижения победы, продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, вносить еще больший вклад в прогресс человечества».