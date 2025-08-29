Китай и Россия внесут еще больший вклад в прогресс человечества — МИД КНР
10:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Россия поддерживают друг с другом самые стабильные стратегические связи и будут вносить еще больший вклад в прогресс всего человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
«В нынешнем неспокойном и претерпевающем изменения мире китайско-российские отношения — самые стабильные, зрелые и стратегически значимые связи, поддерживаемые между крупными державами, — подчеркнул он на пресс-конференции. — Китай и Россия будут придерживаться правильной исторической точки зрения на Вторую мировую войну, защищать достижения победы, продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, вносить еще больший вклад в прогресс человечества».
