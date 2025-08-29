Медведь напал на человека в Приморье, пострадавший госпитализирован
10:05 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медведь напал на человека в Приморском крае недалеко от поселка Шумный, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Мужчина доставлен в Кавалеровскую районную больницу.
«Подтвердилась информация о нападении медведя на человека в 400 метрах от поселка Шумный. Гималайский медведь после стычки ушел, а пострадавший мужчина доставлен в Кавалеровскую районную больницу. Он в сознании», — сообщил собеседник агентства.
Как пояснил ТАСС директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, основная версия нападения — внезапная встреча грибника с хищником. «Судя по всему, они незаметно друг для друга оказались в опасной близости, и оба сильно испугались, обнаружив друг друга», — рассказал эксперт.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, нападение произошло, когда мужчина отправился в лес за грибами. При поступлении в больницу состояние пострадавшего было тяжелым, сейчас оно оценивается как стабильное. Мужчине оказывается вся необходимая помощь, его вакцинировали от столбняка и бешенства. Перевод в другие медучреждения не требуется.
