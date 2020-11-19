Главы МИД ЕС договорились ужесточить санкции против Белоруссии - Reuters
17:12 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел ЕС договорились в ходе видеоконференции в четверг об ужесточении санкций против Белоруссии, новый пакет ограничений будет введен в действие в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
"Министры договорились о новом пакете санкций по Белоруссии, который будет подготовлен в течение ближайших недель. Он будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко", - сообщило агентство.
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