МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Москве и области

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной гололедице и ветре до 19 метров в секунду в Москве и области в ближайшее время и до утра пятницы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20:00 19 ноября до 09:00 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Аналогичное предупреждение также распространила пресс- служба подмосковного главка МЧС.