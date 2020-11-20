Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Минцифры - указ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ. Указ главы государства опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи", - говорится в документе.

Решение принято "в целях совершенствования государственного управления" в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.