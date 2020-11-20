Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
12:05 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, а итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах пройдет дистанционно в регионах РФ с неблагоприятной эпидобстановкой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Также принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. "Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 12:32 20.11.2020
- Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку
- 12:20 20.11.2020
- Байден допустил подачу иска к администрации США из-за отказа признать его победу
- 12:00 20.11.2020
- Треть россиян начали копить деньги во время пандемии - опрос
- 11:32 20.11.2020
- Мальчика, украденного под Владимиром в сентябре, освободили с помощью захвата похитителя
- 11:20 20.11.2020
- В РФ выявили 24 318 заразившихся коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию
- 11:05 20.11.2020
- В России могут ввести штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации
- 11:00 20.11.2020
- Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - пресс-служба президента Татарстана
- 10:32 20.11.2020
- Во Владивостоке открыли первый ПВР для пострадавших от циклона
- 10:20 20.11.2020
- Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Минцифры - указ
- 10:05 20.11.2020
- Машина с шестью людьми провалилась под лед в ХМАО, есть жертвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать