Дело о повреждении автомобилей в Гродно стало "Актом терроризма" и поручено КГБ
18:10 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Белоруссии распорядился переквалифицировать дело о повреждении четырех автомобилей в Гродно на статью "Акт терроризма" Уголовного кодекса и поручил его расследовать КГБ республики. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в пятницу в телеграм-канале ведомства.
"Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма, действия неустановленных лиц по указанию генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса ("Акт терроризма")", - отмечается в сообщении.
Данное решение было принято после осмотра места происшествия возле автомобиля "Шкода-Октавия", принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, в результате которого были обнаружены следы горения. "Установлено, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва", - проинформировали в прокуратуре. "Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области", - сообщили там.
В соответствии с законодательством Белоруссии, максимальная ответственность по ч. 1 ст. 289 УК предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.
Ранее по факту повреждения ночью 20 ноября "общественно опасным способом" четырех автомобилей, расположенных на неохраняемой стоянке по ул. Великая Ольшанка в Гродно, территориальным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса ("Умышленные уничтожение либо повреждение имущества").
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