Из-за коронавируса в Пентагоне введут новые ограничения для сотрудников - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Министерства обороны США намерено на следующей неделе ввести новые ограничения для нескольких тысяч своих сотрудников, работающих в Пентагоне, в связи с высокими темпами распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета "Политико".

По ее данным, о решении, которое было принято ранее на этой неделе, будет объявлено в следующий четверг, 26 ноября. Причиной этого шага стал всплеск случаев заражения коронавирусом в американской столице и ее пригородах в начале ноября. В рамках ужесточенных правил число сотрудников, работающих непосредственно в Пентагоне, будет снижено с 80% до 60% от общей численности. На деле же, как ожидается, на работу в штаб-квартиру министерства будут приходить не более 50% в связи с тем, что руководство начнет поощрять всех сотрудников к работе в дистанционном формате и максимально возможному использованию отпусков по болезни.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 254,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.