0
0
92
НОВОСТИ

Из-за коронавируса в Пентагоне введут новые ограничения для сотрудников - СМИ

09:40 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Министерства обороны США намерено на следующей неделе ввести новые ограничения для нескольких тысяч своих сотрудников, работающих в Пентагоне, в связи с высокими темпами распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета "Политико".

По ее данным, о решении, которое было принято ранее на этой неделе, будет объявлено в следующий четверг, 26 ноября. Причиной этого шага стал всплеск случаев заражения коронавирусом в американской столице и ее пригородах в начале ноября. В рамках ужесточенных правил число сотрудников, работающих непосредственно в Пентагоне, будет снижено с 80% до 60% от общей численности. На деле же, как ожидается, на работу в штаб-квартиру министерства будут приходить не более 50% в связи с тем, что руководство начнет поощрять всех сотрудников к работе в дистанционном формате и максимально возможному использованию отпусков по болезни.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 254,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 21.11.2020
В Ереване проходит встреча Премьер-министр Армении с министром обороны России
0
0
10:10 21.11.2020
Чаще других виновниками ДТП становятся водители со стажем вождения 5-10 лет - ГИБДД
0
33
09:50 21.11.2020
В Катаре запланирована встреча Помпео с представителями талибов и властей Афганистана - Госдеп
0
69
09:30 21.11.2020
Из- за первого снегопада аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов
0
103
22:20 20.11.2020
В условиях пандемии площадкой для прямого общения общества и властей стали СМИ - эксперт
0
635
21:20 20.11.2020
По прогнозу Белого дома американцу уже к концу года получат 40 млн доз вакцины от коронавируса
0
771
20:15 20.11.2020
От Трампа могут потребовать гладкой передачи власти следующему президенту
0
752
19:10 20.11.2020
Музыкант Максим Фадеев попал в украинский список лиц, угрожающих нацбезопасности
0
742
18:40 20.11.2020
5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
0
727
18:30 20.11.2020
В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС
0
713

Возврат к списку