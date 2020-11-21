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Чаще других виновниками ДТП становятся водители со стажем вождения 5-10 лет - ГИБДД

10:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ДТП по вине водителей со стажем вождения от пяти до десяти лет происходят на дорогах России чаще, чем из-за менее опытных водителей. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД России за январь - октябрь 2020 года, которые проанализировал ТАСС.

Всего с начала года на российских дорогах произошло 17 419 автоаварий по вине водителей, которые имеют стаж вождения до пяти лет. Автомобилисты с водительским стажем от 5 до 10 лет совершили на 6% больше ДТП - 18 622. Из статистики ГИБДД следует, что спустя десять лет водители, набравшись опыта и осознав цену жизни, начинают осторожней вести себя на дорогах. Всего по их вине произошло более 14 тыс. автоаварий.

Такая тенденция наблюдается уже не первый год. В 2019 году по вине водителей со стажем до пяти лет произошло почти 21 тыс. ДТП, от пяти до десяти - более 23 тысяч, от 10 до 15 - свыше 18 тыс.

Всего с начала этого года в России по вине водителей, нарушивших ПДД, произошло более 106 тыс. автоаварий, в результате которых погибли 11 тыс. человек, пострадали почти 140 тыс. человек.

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