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НОВОСТИ

В Азербайджан скоро отправятся военнослужащие ВС Турции - Акар

11:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС Турции могут вскоре отправиться в Азербайджан, сообщил в субботу министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит слова главы турецкого оборонного ведомства Анатолийское агентство.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

17 ноября парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку войск в Азербайджан сроком на один год.

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