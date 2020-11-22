Число зараженных COVID-19 в России продолжает расти - Данные оперштаба
11:00 22.11.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 тыс. 581 случай, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 581 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 764 без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне в РФ было выявлено 24 тыс. 822 новых случая коронавируса, что являлось максимумом за весь период.
По-прежнему наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Москве: за сутки в российской столице выявлено 6 тыс. 575 новых случаев COVID-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимум за весь период - 7 тыс. 168.
За сутки в Москве было подтверждено 75 летальных исходов, 5 тыс. 245 человек были выписаны по выздоровлению.
"Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 089 тыс. 329 случаев коронавирусной инфекции, 36 тыс. 179 умерших и 1 млн. 595 тыс. 443 выписанных, в том числе 18 тыс. 008 выписаны за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 457 тыс. 707.
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