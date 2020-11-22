Вакцина "Спутник V" будет дешевле аналогичных зарубежных препаратов
13:21 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость вакцины "Спутник V" будет значительно ниже, чем у вакцин Pfizer и Moderna. Об этом в воскресенье сообщается в официальном Твиттер- аккаунте вакцины "Спутник V".
"Объявленные цены в 19,5 долларов за дозу вакцины Pfizer и 25-37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - указано в сообщении.
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