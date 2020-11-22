В Белоруссии снова задерживают протестующих и применяют спецсредства
14:40 22.11.2020 Источник: Интерфакс
По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в Минске и других городах на акциях протеста в воскресенье проходят задержания протестующих.
В списках "Весны" пока 19 человек, 17 задержаны в разных районах Минска, по одному человеку в Заславле (Минская область) и Новополоцке (Витебская область). Правозащитники сообщают также, что среди задержанных есть несовершеннолетний и 83-летний мужчина.
Очевидцы сообщают о применении спецсредств на акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске.
Возле одного из торговых центров, где собралось около 300 человек, раздалось несколько хлопков, которые похожи на звуки взрывов свето-шумовых гранат. Сообщается также о задержаниях.
Кроме того, хлопок, похожий на разрыв свето-шумовой гранаты прогремел на юго-западе Минска. Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, хлопок раздался на улицы газеты Правда, где проходят несанкционированные протесты оппозиции.
Там собиралось порядка сотни протестующих. Навстречу им выдвинулись силовики. Внезапно рядом с первыми группами протестующих раздался сильный хлопок и вспышка.
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