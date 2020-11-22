Госдеп: Шесть месяцев истекли, выход США из ДОН вступил в силу

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон в воскресенье официально подтвердил, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН).

"Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия в течение лет грубо нарушала", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводятся в "Твиттере" Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. О'Брайен при этом отнес договор к числу "устаревших" соглашений, которые "приносят пользу <...> противникам [США]" за счет американской нацбезопасности.

Заявление, касающееся выхода из ДОН, также распространил Госдепартамент США. "Шесть месяцев истекли, выход США [из договора] вступил в силу 22 ноября 2020 года", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.