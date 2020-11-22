Новое общественное движение "Царьград" устроит "патриотическое сито" для кандидатов на выборах-2021
17:35 22.11.2020 Источник: НГ-Online
"Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму «Царьград» примет в качестве общественного «контролёра». Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа, - обещает он. - В то же время кандидатам, уличённым в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть".
Редакция НГ-религий
НОВОСТИ
- 17:25 22.11.2020
- Госдеп: Шесть месяцев истекли, выход США из ДОН вступил в силу
- 16:10 22.11.2020
- При заполняемости четверти зала концерты себя не окупают - Башмет
- 15:10 22.11.2020
- В Британии могут ввести "ковидные паспорта"
- 14:40 22.11.2020
- В Белоруссии снова задерживают протестующих и применяют спецсредства
- 14:10 22.11.2020
- Путин: В избирательной системе США есть проблемы...
- 13:21 22.11.2020
- Вакцина "Спутник V" будет дешевле аналогичных зарубежных препаратов
- 12:15 22.11.2020
- России нужны от партнеров гарантии выполнения обязательств по ДОН
- 11:00 22.11.2020
- Число зараженных COVID-19 в России продолжает расти - Данные оперштаба
- 10:55 22.11.2020
- Европа рассматривает варианты собственных пилотируемых запусков в космос
- 10:40 22.11.2020
- Россия открыла въезд в страну членам семей иностранных спортсменов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать