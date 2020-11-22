Новое общественное движение "Царьград" устроит "патриотическое сито" для кандидатов на выборах-2021

17:35 Источник: НГ-Online

В воскресенье, 22 ноября, создано общественное движение «Царьград». Об этом сообщил предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев. "Это самая крупная русская организация страны, число её сторонников — почти миллион человек", - утверждает Малофеев."Участие в выборной кампании 2021 года в Госдуму «Царьград» примет в качестве общественного «контролёра». Мы проанкетируем всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа, - обещает он. - В то же время кандидатам, уличённым в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть".

Редакция НГ-религий