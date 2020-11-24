К 2040 году может сократиться экспорта российской нефти и газа в Европу - Федун

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном во вторник.

"Это неизбежно (сокращение экспорта нефти из РФ в Европу - прим. ТАСС). Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС", - сообщил Федун.

Он добавил, что ожидается и снижение экспорта газа. "Падение [экспорта] будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой. В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году", - сообщил Федун.

Вице-президент компании также отметил, что заводы "Лукойла" в Европе будет необходимо модернизировать, чтобы соответствовать требованиям дорожной карты проекта "Зеленая сделка" (Green Deal), запущенного Еврокомиссией в декабре 2019 года и нацеленного на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе. "Нам нужно подстраиваться под то законодательство, в рамках которого работают наши активы", - пояснил он.

Кроме того, Федун сообщил, что компания отказывается от строительства масштабных нефтегазохимических комплексов и займется реализацией тех проектов, которые гарантированно окупятся до 2035 года. "От планов по строительству гигантских нефтегазохимических комплексов мы отказываемся, потому что ситуация на рынке меняется, и появляются технологии, которые позволяют сделать практически бесконечной вторичную переработку пластиков. За счет этого с рынка в будущем уйдет спрос на 3-5 млн баррелей в сутки", - добавил он.