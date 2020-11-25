Археологи обнаружили в Китае мастерские по обработке нефрита возрастом 5 тыс. лет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские археологи обнаружили в провинции Хэнань древние мастерские по обработке нефрита. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, их возраст насчитывает около 5 тыс. лет.

Мастерские найдены в местечке Хуаншань в районе города Наньян. "Наше открытие заполнило пустые места в знаниях об обработке нефрита в эпоху неолита в среднем течении реки Янцзы" - заявил агентству руководитель раскопок Ма Цзюньцай. Как отметил ученый, этот регион представляет особый интерес для археологов, так как он находился на стыке северных и южных регионов Китая.

По его словам, по меньшей мере три мастерские достаточно хорошо сохранились, они, вероятно, относятся к культуре Яншао эпохи неолита. Две из них занимали площадь более 120 квадратных метров и имели сложную структуру.

Как отметил Ма Цзюньцай, на месте раскопок найдены инструменты и образцы нефрита, среди которых уже обработанные камни, а также те, работа над которыми по каким-то причинам не была окончена. По словам археолога, эти артефакты представляют собой особый интерес для историков - по ним специалисты смогут судить о сложности технологий того времени, а также социальной и экономической структуре общества той эпохи.