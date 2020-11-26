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Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины - Макей

15:00 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей журналистам в четверг после совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - сказал Макей.

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