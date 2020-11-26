В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше миллиона россиян с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно или в стационарах. Об этом заявил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тыс. пациентов и на стационарном лечении более 220 тыс. пациентов", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.