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В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко

17:12 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше миллиона россиян с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно или в стационарах. Об этом заявил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тыс. пациентов и на стационарном лечении более 220 тыс. пациентов", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

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