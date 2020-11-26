Роскосмос опроверг новость про отказ от МКС
17:30 26.11.2020
В связи с появлением в ряде СМИ информации о том, что «РКК „Энергия“ предложила отказаться от участия в Международной космической станции», Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Роскосмос действительно ждет от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в Правительство.
Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам.
Цитата первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия», руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось 25 ноября 2020 года, носила информационный характер и не содержала предложений по прекращению участия в работе МКС, говорится в сообщении госкорпорации.
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