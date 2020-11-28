Академики считают необходимым проводить экспертизу в связи с уголовными делами против ученых
19:30 28.11.2020 Источник: Эхо Москвы
В РАН считают необходимым проводить экспертизу в связи с уголовными делами против ученых. Об этом говорится в заявлении клуба «1 июля», в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора РАН. Заявление, которое опубликовано на сайте клуба, появилось после того, как накануне Приморский краевой суд оставил в силе арест директора дальневосточного Института проблем морских технологий Александра Щербатюка. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при создании необитаемого подводного аппарата по заказу компании из Китая. Следствие оценивает ущерб от действий ученого в 7,5 млн руб. Кроме того, целый ряд российских ученых привлечен к уголовной ответственности по обвинению в передаче другим странам секретных сведений.
Инициатива ученых будет очень полезна для судебного процесса, поскольку эксперты, которых привлекает суд зачастую не обладают должной компетентностью, сказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов, которых сейчас защищает нескольких ученых. Если по делам ученых будет создаваться специальная независимая комиссия, то мы можем ожидать хоть какой-то объективности в этих делах, добавил Иван Павлов.
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