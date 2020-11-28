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В Госдуме призвали Россию жестче реагировать на провокации у границ

20:00 28.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали Россию жёстче реагировать на провокации США у границ страны. Депутат Шерин считает, что «сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза — если не помогает, надо уничтожать противника». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Сегодня Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Национальный центр управления обороной уточнил, что судно не пересекло границы.

Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин сказал, что России необходимо более решительно отвечать на подобные действия. Депутат считает, что причины этих провокаций со стороны США кроются в спокойном отношении РФ к выпадам Турции и Азербайджана.

«Я могу предложить лизать марки, клеить их на конверт и писать гневные письма, только после этого в отношении России будет ещё больше дерзких действий. Если не помогают просто слова, то надо что-то делать уже физически. И мы спровоцировали Америку тем, что слишком сдержанно, на мой взгляд, отреагировали на выпад Турции, убившей нашего пилота, и в том числе на то событие, которое произошло со сбитием нашего вертолёта Ми-24, о чём так не очень модно говорить, потому что всё-таки азербайджанская сторона дружественная. Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идёт предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника».

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