Гонкуровской премии 2020 года удостоен писатель Эрве Ле Телье за роман "Аномалия"
15:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роман "Аномалия" писателя Эрве Ле Телье удостоен Гонкуровской премии 2020 года. Решение объявил в понедельник президент Гонкуровской академии Дидье Декуэн.
Совещание жюри из-за продолжающейся пандемии впервые проходило не в парижском ресторане Drouant ("Друан"), а в формате видеоконференции.
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