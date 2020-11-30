0
0
78
НОВОСТИ

Гонкуровской премии 2020 года удостоен писатель Эрве Ле Телье за роман "Аномалия"

15:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роман "Аномалия" писателя Эрве Ле Телье удостоен Гонкуровской премии 2020 года. Решение объявил в понедельник президент Гонкуровской академии Дидье Декуэн.

Совещание жюри из-за продолжающейся пандемии впервые проходило не в парижском ресторане Drouant ("Друан"), а в формате видеоконференции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.11.2020
Аналогичный акту Магнитского санкционный режим ЕС будет утвержден в ближайшее время
0
28
15:12 30.11.2020
Минную опасность несут около 80% территорий Карабаха, перешедших Азербайджану - ANAMA
0
73
14:33 30.11.2020
МКБ создает надежную платформу для частных инвесторов
0
117
14:32 30.11.2020
В РФ пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса - Песков
0
133
14:12 30.11.2020
Вторая за год мощная вспышка произошла на Солнце на минувших выходных - ученые
0
207
14:00 30.11.2020
Запад применяет давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение - Мишустин
0
210
13:32 30.11.2020
Китай ввел санкции против четырех представителей организаций США из-за Гонконга
0
201
13:20 30.11.2020
Во Франции будут в первую очередь делать прививки от COVID-19 в домах престарелых
0
207
13:05 30.11.2020
Вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ
0
200
13:00 30.11.2020
Санду выступила за вывод из Приднестровья российских войск и боеприпасов
0
250

Возврат к списку