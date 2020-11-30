Оставивший своих детей в аэропорту Шереметьево мужчина получил реальный срок
16:32 30.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Мужчине, оставившему своих детей в аэропорту Шереметьево, дали реальный срок. Резонансная история произошла в январе.
Один год и три месяца колонии общего режима получил житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Соответствующее решение вынес местный суд. Он признал подсудимого виновным по двум статьям: оставление в опасности и кража. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.
26 января Гаврилов вместе с двумя сыновьями, которым на тот момент было пять и восемь лет, прилетел в Москву из Комсомольска-на-Амуре. Детей он оставил в аэропорту Шеремтьево, а сам через пару часов улетел в Ростов-на-Дону, откуда потом перебрался в гостинцу города Батайск. В рюкзаке у мальчиков были их свидетельства о рождении и записка, в которой отец признаётся, что не имеет средств, чтобы прокормить детей, и просит помочь сыновьям. За день до этого Гаврилов пытался украсть с банковского счета знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей. Через несколько дней он сам явился с повинной в Следственный комитет. Летом суд ограничил мужчину в родительских правах. Детей забрала мать.
Ранее бывшая жена Гаврилова говорила, что бывший муж избивал ее и детей, а после развода не давал ей видеться с сыновьями и угрожал. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 30.11.2020
- ЦБ ожидает сокращения ВВП РФ в 2020 г. около 4%, в начале 2021 г. рост продолжится
- 16:50 30.11.2020
- В Москве пройдет II конкурс «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны»
- 16:25 30.11.2020
- "Группа ГАЗ" поставила "Мосгортрансу" тренажеры-симуляторы для обучения водителей автобусов
- 16:12 30.11.2020
- НАТО видит усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии
- 16:00 30.11.2020
- Сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы в Кремле - источник
- 15:32 30.11.2020
- Аналогичный акту Магнитского санкционный режим ЕС будет утвержден в ближайшее время
- 15:12 30.11.2020
- Минную опасность несут около 80% территорий Карабаха, перешедших Азербайджану - ANAMA
- 15:00 30.11.2020
- Гонкуровской премии 2020 года удостоен писатель Эрве Ле Телье за роман "Аномалия"
- 14:33 30.11.2020
- МКБ создает надежную платформу для частных инвесторов
- 14:32 30.11.2020
- В РФ пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать