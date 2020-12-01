Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна

13:35 Источник: НГ-Online

Американская The Washington Post и британская Times обвинили программу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которая выходит на телеканале НТВ, в расизме. Причиной стала пародия на бывшего президента США Барака Обаму в выпуске от 28 ноября 2020 года. The Times призвала Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира - Лиги Чемпионов УЕФА.

Телеведущий представил экс-президента как «темную страницу американской истории». Бывшего американского лидера сыграла девушка с так называемым «блэкфейсом» (когда белый актер в гриме изображает темнокожего). «Обама» был в рэперской одежде и спел песню "Шоколадный заяц", а затем прокричал Black lives matter ("Жизни черных важны"). На что ведущий сказал, что в России нет расизма, "максимум вас с цыганом перепутают".

Газеты отмечают, что сценаристом передачи является жена Кеосаяна главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Вера Цветкова