Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
13:35 01.12.2020 Источник: НГ-Online
Американская The Washington Post и британская Times обвинили программу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которая выходит на телеканале НТВ, в расизме. Причиной стала пародия на бывшего президента США Барака Обаму в выпуске от 28 ноября 2020 года. The Times призвала Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира - Лиги Чемпионов УЕФА.
Телеведущий представил экс-президента как «темную страницу американской истории». Бывшего американского лидера сыграла девушка с так называемым «блэкфейсом» (когда белый актер в гриме изображает темнокожего). «Обама» был в рэперской одежде и спел песню "Шоколадный заяц", а затем прокричал Black lives matter ("Жизни черных важны"). На что ведущий сказал, что в России нет расизма, "максимум вас с цыганом перепутают".
Газеты отмечают, что сценаристом передачи является жена Кеосаяна главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 14:12 01.12.2020
- Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
- 14:00 01.12.2020
- Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
- 13:32 01.12.2020
- Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
- 13:20 01.12.2020
- Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков
- 13:05 01.12.2020
- После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов
- 13:00 01.12.2020
- Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев
- 12:32 01.12.2020
- В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
- 12:20 01.12.2020
- Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
- 12:05 01.12.2020
- В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ
- 12:00 01.12.2020
- Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать