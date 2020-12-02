American Airlines собирается покатать журналистов на Boeing 737 MAX

19:10

Американская авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, выполнит в среду первый демонстрационный полет Boeing 737 MAX с журналистами на борту в преддверии возобновления эксплуатации этих лайнеров в США в конце текущего года. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По его данным, экипаж воздушного перевозчика Boeing 737 MAX выполнит рейс из Далласа (штат Техас) в Талсу (штат Оклахома). Это будет первый демонстрационный полет с гражданскими лицами на борту. Полет призван повысить доверие пассажиров и авиакомпаний мира к надежности Boeing 737 MAX, в системы которого внесены модификации после двух авиакатастроф самолетов этой серии более полутора лет назад.

Глава American Airlines Даг Паркер информировал в своем "Инстаграме", что он с женой и группой коллег находились на борту Boeing 737 MAX, совершившего во вторник перелет из Талсы в Даллас. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон в конце сентября сидел за штурвалом этого лайнера во время двухчасового испытательного полета из международного аэропорта округа Кинг (штат Вашингтон).