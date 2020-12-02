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Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС

21:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вернут Командованию сил флота США прежнее название - Атлантический флот - и переориентируют его на решение задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. Об этом сообщил в среду американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу - контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников", - сказал он.

"Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью", - добавил Брейтвейт.

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