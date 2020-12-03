На пост директора ЦРУ Джозеф Байден хочет выдвинуть Дэвида Коэна
08:10 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден склоняется к тому, чтобы выдвинуть кандидатом на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна, который ранее занимался темой приписываемого РФ вмешательства в американские выборы и разработкой антироссийских санкций. Об этом сообщила в среду электронная версия американской газеты "Нью-Йорк таймс".
По словам источников издания, Байден еще не принял окончательного решения, оно будет зависеть от распределения других должностей, в том числе главы Пентагона и Минюста США. "Но ключевые советники сообщили, что Байдену нравится Коэн, а его возможное назначение также одобрила Эврил Хейнс, выдвинутая кандидатом на должность директора Нацразведки США", - отмечается в материале.
Коэн в 2015-2017 годах был заместителем директора ЦРУ. Президентом США в то время был Барак Обама. По сведениям издания, Коэн участвовал в совместной работе ЦРУ, Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США по оценке приписываемого России вмешательства в президентские выборы в стране 2016 года.
Как отмечает издание, Коэн также занимал ряд должностей в Министерстве финансов США. Он, в частности, курировал вопросы, касающиеся санкций против России и Ирана. В 2019 году он исполнил эпизодическую роль в телесериале "Игра престолов".
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