0
0
90
НОВОСТИ

Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом

13:05 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Петербурга до конца этого года планируют развернуть дополнительно 2,5 тыс. коек для пациентов с новым коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг вице-губернатор Санкт- Петербурга Евгений Елин.

"На сегодня развернуты 11 тыс. коек, до конца года еще развернем почти 2,5 тыс. коек. Есть резерв федеральных учреждений. Запас коек на сегодня 5-6%, без учета ввода", - сказал Елин. Таким образом, число коек до конца года планируется увеличить на 23%.

По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5 668 пациентов. За последние сутки в городе выявили 3 692 случая заражения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:35 03.12.2020
«Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»
0
4
13:32 03.12.2020
Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
0
25
13:30 03.12.2020
Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
0
32
13:20 03.12.2020
Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин
0
62
13:00 03.12.2020
Председатель ОБСЕ заявил об усугубляющемся кризисе этой международной структуры
0
81
12:33 03.12.2020
Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в День борьбы с коррупцией 9 декабря
0
120
12:32 03.12.2020
Власти Франции на предмет пропаганды радикального исламизма проверят 76 мечетей
0
123
12:25 03.12.2020
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19
0
134
12:20 03.12.2020
Минюст РФ хочет убрать из городов СИЗО и колонии
0
162
12:16 03.12.2020
Сергунина: Московская продукция будет продаваться в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow
0
136

Возврат к списку