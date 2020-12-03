Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
13:05 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Петербурга до конца этого года планируют развернуть дополнительно 2,5 тыс. коек для пациентов с новым коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг вице-губернатор Санкт- Петербурга Евгений Елин.
"На сегодня развернуты 11 тыс. коек, до конца года еще развернем почти 2,5 тыс. коек. Есть резерв федеральных учреждений. Запас коек на сегодня 5-6%, без учета ввода", - сказал Елин. Таким образом, число коек до конца года планируется увеличить на 23%.
По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5 668 пациентов. За последние сутки в городе выявили 3 692 случая заражения.
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