«Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»

13:35

Фото Дмитрия Косятова



«Группа ГАЗ» вручила внедорожные автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт». Компания произвела пять автомобилей по заказу АНО «Центр поиска пропавших людей», а еще один предоставила в дар в рамках социальной программы компании #ГАЗПОМОГАЕТ. Внедорожники будут служить полевыми штабными машинами в поисковых операциях отряда в Подмосковье и других регионах страны. Церемония передачи автомобилей «Соболь-комби 4×4» состоялась в дилерском центре «Авторитэйл М» в Москве с участием волонтеров «Группы ГАЗ».

Автомобиль «Соболь» имеет мощное внедорожное оснащение, которое позволяет уверенно чувствовать себя в труднопроходимой местности. Это рамный внедорожник, оборудованный системой подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировкой дифференциала заднего моста, высоким клиренсом и большими ходами подвески. В салоне автомобиля могут разместиться семь человек, в закрытом грузовом отсеке можно перевозить до 800 кг снаряжения.

Это уже вторая совместная акция «Группы ГАЗ» и поискового отряда «Лиза Алерт»: год назад «Группа ГАЗ» передала автомобиль «Соболь» в адрес АНО «Центр поиска пропавших людей».

«Мы очень рады, что наши автомобили выполняют миссию спасения жизней и будут помогать поисковому отряду «Лиза Алерт» в этой благородной работе, – сказал управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. – «Соболь» специально создан для преодоления сложных условий бездорожья. Машина сочетает хорошую проходимость, надежность конструкции, функциональность и в то же время достаточно комфортна для многочасовых переездов».

«Соболь» уже больше года работает в Подмосковье и зарекомендовал себя лучшей машиной для этой цели, – рассказал председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. – Шесть новых «Соболей» будут служить полевыми штабными машинами, с которых ведется управление поисковыми дронами, координируются действия поисковых команд. Зачастую жизнь человека зависит от того, куда может добраться автомобиль поискового отряда».

«Для нас эти дизельные полноприводные машины ГАЗ имеют отличное соотношение по цене и качеству, – сообщил директор по развитию АНО «Центр поиска пропавших людей» Олег Леонов. – Мы можем установить на них штабную радиосвязь, аппаратуру для беспилотников, можем взять с собой генераторы, тепловые пушки, носилки, продукты и воду. В них спасатели могут элементарно согреться, организовать теплую кухню. Одна такая машина у нас уже есть. Она уже работает как диспетчерский центр для беспилотной авиации. Поскольку такая авиация имеет ограниченный радиус полета, важно чтобы машина подъехала как можно ближе к месту, где пропал человек. И «Соболь» как автомобиль с невероятной проходимостью может это сделать».

Волонтеры «Группы ГАЗ» также приняли участие в церемонии передачи автомобилей. Во время пандемии они развозили на таких «Соболях» необходимые вещи нуждающимся в разных регионах страны, доставляли продукты, средства защиты, аппараты ИВЛ больницам. Всего на меры по недопущению распространения коронавируса предприятие потратило около 1,5 млрд руб. в рамках благотворительной программы #ГАЗпомогает. Она является частью социальной миссии «Группы ГАЗ», которую несколько лет назад инициировал и поддерживает основной акционер группы Олег Дерипаска.