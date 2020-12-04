США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
22:48 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число атомных подводных лодок в составе ВМС США планируется увеличить к 2045 году по меньшей мере вдвое. Об этом сообщил в четверг в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
"В необходимости очень быстрого расширения [числа] чего мы совершенно уверены, так это подводных лодок", - заявил американский военачальник.
"Мы знаем, что подводные лодки обладают живучестью. Мы знаем, что американские подводные лодки обладают живучестью. Подводные лодки противника - это живые мертвецы. Мы их [в случае вооруженного конфликта] выведем из игры сразу. Однако наши подводные лодки обладают живучестью", - утверждал Милли, выступая на интернет- конференции Института ВМС США.
"Мы рассматриваем программу [строительства], вероятно, 70-80-90 дополнительных подводных лодок <...>", - уточнил генерал. По его словам, речь идет о планах модернизации ВМС США на период к 2045 году. "Достигнем ли мы в точности таких показателей? Нет. Но речь идет об идее, концепции того, что потребуется Америке <...>", - сказал глава КНШ. В настоящее время в состав ВМС США входит, согласно подсчетам авторитетных американских неправительственных экспертов, около 66 атомных субмарин. Это - крупнейший подводный флот в мире.
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