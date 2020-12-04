Родительское сообщество в Москве выступило с петицией о переводе 1-5 классы на дистанционку

16:10

Московские родители требуют от властей перевести учеников 1-5 классов на дистанционное обучение. Соответствие обращение опубликовано на платформе Change.org. «В наших школах каждую неделю выявляются всё новые заболевшие либо среди педагогов, либо среди учеников и классы постоянно уходят на карантины», - сказано в тексте.

Его авторы считают, что учеба детей в школах в нынешних условиях может поставить под угрозу здоровье старших родственников. «Разве младшие школьники не могут быть переносчиками вируса? Находясь в детском коллективе, они подвергаются риску заражения», - говорится в обращении.