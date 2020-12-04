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В ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии

17:40 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в Белоруссии с сентября не улучшилась. С таким утверждением она выступила, представляя в пятницу в Женеве Совету ООН по правам человека (СПЧ) промежуточный доклад о положении в республике.

Этот документ был подготовлен по решению состоявшейся в сентябре 45-й сессии СПЧ. "Я с сожалением сообщаю, что со времени срочных дебатов по Белоруссии в сентябре улучшения в области прав человека в стране не произошло. Наоборот, в последние недели продолжалось ухудшение, особенно в том, что касается права на мирные собрания", - сказала Бачелет.

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