В ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии
17:40 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в Белоруссии с сентября не улучшилась. С таким утверждением она выступила, представляя в пятницу в Женеве Совету ООН по правам человека (СПЧ) промежуточный доклад о положении в республике.
Этот документ был подготовлен по решению состоявшейся в сентябре 45-й сессии СПЧ. "Я с сожалением сообщаю, что со времени срочных дебатов по Белоруссии в сентябре улучшения в области прав человека в стране не произошло. Наоборот, в последние недели продолжалось ухудшение, особенно в том, что касается права на мирные собрания", - сказала Бачелет.
НОВОСТИ
- 18:20 04.12.2020
- Восстановлению единства в Сирии мешает присутствие США - Лавров
- 17:50 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Гусева: В Москве развивается адресная помощь находящимся в трудной жизненной ситуации людям
- 17:12 04.12.2020
- За кражу данных о клиентах банков предлагают давать до 20 лет тюрьмы
- 17:05 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Москвичи успешно переходят на современный тип городской мобильности
- 17:00 04.12.2020
- Журналистов НТВ задержали при съемке у здания производителя турецких боевых беспилотников - источник
- 16:32 04.12.2020
- Пистолет Джеймса Бонда продали за $256 тысяч
- 16:12 04.12.2020
- Полиция Турции задержала съемочную группу телеканала НТВ
- 16:10 04.12.2020
- Родительское сообщество в Москве выступило с петицией о переводе 1-5 классы на дистанционку
- 16:00 04.12.2020
- Путин назвал "бурей в стакане" заявления об ограничениях, применяемых РФ в интернете
- 15:37 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Герасимов: Читатели могут заказывать оцифрованные и электронные книги в библиотеках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать